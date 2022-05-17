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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يعلن بنود لائحة اللاعبين و المسابقات التنظيمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قام اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمة بإعلان لائحة الإتحاد الخاصة باللاعبين و المسابقات و إخطار الأندية بها لبدء تنفيذ النشرة التعليمية لموسم 2022 / 2023 .
ومن أبرز البنود تحديد الحد الأقصى لعدد اللاعبين المتجاوز سنهم 35 عاما داخل الفريق الواحد سيكون ثلاثة فقط، وتحرير عقود محددة المدة لكل المديرين الفنيين ، فضلا عن عدم إتفاق الأندية على أى ودية مع فريق خارجية دول الرجوع للإتحاد .
كما منعت اللائحة منع التعاقد مع أى لاعب محترف فى مركز المعد مع تعديل بنود أخرها كالتالى :
لائحة الطائرة 1
لائحة الطائرة 2
لائحة الطائرة 3
لائحة الطائرة 4
لائحة الطائرة 5
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لائحة الطائرة 7
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