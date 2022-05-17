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اتحاد الطائرة يعلن بنود لائحة اللاعبين و المسابقات التنظيمية

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القاهرة - سامية سيد - قام اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمة بإعلان لائحة الإتحاد الخاصة باللاعبين و المسابقات و إخطار الأندية بها لبدء تنفيذ النشرة التعليمية لموسم 2022 / 2023 .

ومن أبرز البنود تحديد الحد الأقصى لعدد اللاعبين المتجاوز سنهم 35 عاما داخل الفريق الواحد سيكون ثلاثة فقط، وتحرير عقود محددة المدة لكل المديرين الفنيين ، فضلا عن عدم إتفاق الأندية على أى ودية  مع فريق خارجية دول الرجوع للإتحاد .

 

كما منعت اللائحة منع التعاقد مع أى لاعب محترف فى مركز المعد مع تعديل بنود أخرها كالتالى : 

 

لائحة الطائرة 1
لائحة الطائرة 1

 

لائحة الطائرة 2
لائحة الطائرة 2
لائحة الطائرة 3
لائحة الطائرة 3

 

لائحة الطائرة 4
لائحة الطائرة 4

 

 

لائحة الطائرة 5
لائحة الطائرة 5

 

لائحة الطائرة 6
لائحة الطائرة 6

 

لائحة الطائرة 7
لائحة الطائرة 7

 

لائحة الطائرة 8
لائحة الطائرة 8

 

 

لائحة الطائرة 9
لائحة الطائرة 9

 

 

لائحة الطائرة 10
لائحة الطائرة 10

 

 

لائحة الطائرة 11
لائحة الطائرة 11

 

 

لائحة الطائرة 12
لائحة الطائرة 12

 

 

لائحة الطائرة 13
لائحة الطائرة 13

 

لائحة الطائرة 14
لائحة الطائرة 14

 

 

لائحة الطائرة 15
لائحة الطائرة 15

 

 

لائحة الطائرة 16
لائحة الطائرة 16

 

 

لائحة الطائرة 17
لائحة الطائرة 17

 

 

لائحة الطائرة 18
لائحة الطائرة 18

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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