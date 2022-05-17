شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يعلن بنود لائحة اللاعبين و المسابقات التنظيمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمة بإعلان لائحة الإتحاد الخاصة باللاعبين و المسابقات و إخطار الأندية بها لبدء تنفيذ النشرة التعليمية لموسم 2022 / 2023 .

ومن أبرز البنود تحديد الحد الأقصى لعدد اللاعبين المتجاوز سنهم 35 عاما داخل الفريق الواحد سيكون ثلاثة فقط، وتحرير عقود محددة المدة لكل المديرين الفنيين ، فضلا عن عدم إتفاق الأندية على أى ودية مع فريق خارجية دول الرجوع للإتحاد .

كما منعت اللائحة منع التعاقد مع أى لاعب محترف فى مركز المعد مع تعديل بنود أخرها كالتالى :



لائحة الطائرة 1



لائحة الطائرة 2



لائحة الطائرة 3



لائحة الطائرة 4



لائحة الطائرة 5



لائحة الطائرة 6



لائحة الطائرة 7



لائحة الطائرة 8



لائحة الطائرة 9



لائحة الطائرة 10



لائحة الطائرة 11



لائحة الطائرة 12



لائحة الطائرة 13



لائحة الطائرة 14



لائحة الطائرة 15



لائحة الطائرة 16



لائحة الطائرة 17