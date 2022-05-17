شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعد للرد على قرار الكاف بعد إعلان إقامة نهائى أفريقيا في المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادي الأهلي للرد بشكل رسمي على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذي تم الإعلان عنه ظهر اليوم ،الثلاثاء، بشأن ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وانتظر الأهلي الإعلان بشكل رسمي عن ملعب مباراة حتى يكون هناك رد رسمي ، وقال مصدر في القلعة الحمراء أن الساعات المقبلة ستشهد تصعيداً من جانب الأهلي للحفاظ على حقوقه بشأن هذه الأزمة ، موضحاً أن من ضمن هذه القرارات التصعيد للمحكمة الرياضية الدولية وغيرها من القرارات التي تحفظ حقوق النادي.

وحسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الجدل بشأن ملعب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما أعلن منذ قليل إقامة المباراة على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويلعب الأهلي مع الوداد المغربي يوم 30 مايو الجاري في نهائي البطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها أخر نسختين و10 مرات في تاريخه.

وشهدت الأيام الماضية أنباء متضاربة حول ملعب المباراة حيث تردد أنه من الممكن إقامة اللقاء على ملعب الأمير مولاي عبد الله ، فيما كانت قد ظهرت أنباء حول إمكانية إقامة المباراة خارج المغرب بعدما رفض الأهلي إقامتها هناك لأن هذا يُعد إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص قبل أن يُعلن الكاف ظهر اليوم ،الثلاثاء، إقامة اللقاء في ملعب محمد الخامس بالمغرب.

الأهلي تأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا بالتعادل 2/2 مع وفاق سطيف الجزائري في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال المباراة التي جمعتهما بإستاد 5 يوليو بالعاصمة الجزائر مساء السبت الماضي ، بعد الفوز في لقاء الذهاب بالقاهرة السبت قبل الماضي برباعية نظيفة.

فيما تأهل الوداد لنهائي البطولة القارية بعدما فاز على بترو أتلتيكو الإتجولي بملعب الأخير 3/1 في ذهاب نصف نهائي البطولة القارية ثم تعادل 1/1 في لقاء العودة بالمغرب.

وبذلك يكون موعد مباراة الاهلي والوداد هو التاسعة من مساء يوم 30 مايو الجاري بتوقيت القاهرة بإستاد محمد الخامس في الدار البيضاء.