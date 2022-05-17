شكرا لقرائتكم خبر عن صالتا حسن مصطفى وأكتوبر الدولية تستضيفان أمم أفريقيا لليد لانشغال استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت اللجنة المنظمة لكاس الأمم الأفريقية لكرة اليد بتحديد صالتى حسن مصطفى و أكتوبر الدولية المحدد لها الفترة من 9 وحتى 19 يوليو المقبل لإستضافة البطولة نظرا لانشغال استاد القاهرة ببطولة العالم للسلاح.

وقامت اللجنة المنظمة بتعيين محمد الألفى المدير الفنى لفريق هليوبوليس مديرا للبطولة ومن المقرر أمن تقام قرعة البطولة أحد فنادق القاهرة الكبرى يوم 27 مايو الجارى بحضور مندوبى الدول المشاركة و عدد من الرياضين .

وبحث محمد الأمين، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد، استعدادات استضافة مصر بطولتى أمم أفريقيا 2022,2024 بعد موافقة الاتحاد الأفريقى على إسنادهما لمصر بعد سحبهما من المغربى الجزائر .

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها مسئولو وزارة الشباب والرياضة مع الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد فى حضور عدد من قيادات الوزارة.

وناقش الاجتماع كافة التفاصيل الخاصة باستضافة البطولة الإفريقية نسخة 2022م، المقرر إقامتها فى يوليو المقبل، وتشكيل اللجنة المنظمة للبطولة، والبدء فى اتخاذ الإجراءات الواجبة تباعاً بشأن الأمور اللوجستية الخاصة بالبطولة، وتحديد الصالات المغطاة التى تستضيف منافسات البطولة الإفريقية.

أكد مسئولو وزارة الرياضة على التنسيق التام مع اتحاد كرة اليد والاتحاد الإفريقى على كافة الأصعدة لضمان تحقيق النجاح للبطولة على المستويات الفنية والإدارية واللوجستية والتنظيمية ضمن سلسلة النجاحات التى تحققها الدولة المصرية للبطولات والفعاليات الرياضية الكبرى التى تستضيفها.