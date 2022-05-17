شكرا لقرائتكم خبر عن 140 مباراة و 8 أهداف حصاد رحلة باهر المحمدى مع الاسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع باهر المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، أن يرفع رصيده من المباريات مع فريقه إلى 140 لقاء بعدما شارك مؤخرًا ضد سيراميكا ضمن منافسات الدوري العام.

وقاد المدافع الدولي الشاب، فريق الإسماعيلي للفوز فى هذه المباراة بهدفين نظيفين التى أقيمت عصر أول أمس الأحد فى الأسبوع الـ 19 من عمر المسابقة المحلية، وذلك عقب احرازه الهدف الأول من ضربة جزاء.

وصعد ” المحمدي ” إلى صفوف الفريق الأول موسم 2014 / 2015، قبل أن يخرج للإعارة إلى نادي الزمالك يناير 2016 لمدة 6 أشهر، ليعود مجددًا إلى صفوف الإسماعيلي حتى أصبح فى الوقت الحالي أحد قادة الدراويش، ونجح فى هذه الفترة أن ينضم إلى صفوف منتخب مصر الأول فى أكثر من معسكر شارك من خلالهم فى العديد من المباريات الرسمية والودية بينهم لقاء بكأس الأمم الافريقية عام 2019.

ولعب مع الإسماعيلي فى جميع البطولات 140 مباراة بواقع 11674 دقيقة، سجل 8 أهداف وصنع 4 أهداف، وذلك على النحو التالي ..

الدوري العام .. لعب 113 مباراة، سجل 6 أهداف وصنع 3 أهداف

كأس مصر .. لعب 5 مباريات

كأس رابطة الأندية المصرية .. لعب 5 مباريات

دوري أبطال افريقيا .. لعب 7 مباريات، سجل هدفين وصنع هدفًا

البطولة العربية .. لعب 10 مباريات