رابطة الأندية توضح موقف مستقبل اللاعبين المنتهية عقودهم بنهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، أن أي لاعب ينتهي تعاقده بنهاية الموسم سيظل مع فريقه حتى نهاية الدوري، ولن يمكنه الرحيل الا بعد انتهاء الموسم.

وقال حسين في تصريحات عبر إذاعة "ميجا اف ام": "أرسلنا خطابا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ليخطر الاتحاد الدولي بموعد نهاية الموسم في مصر".

وأضاف:" اللاعب الموجود في عقده مع النادي الاستمرار حتى نهاية الموسم لن يستطيع أن يرحل عن الفريق قبل نهاية الدوري في آخر أغسطس".

وتابع:" من يملك عقد ينتهي بنهاية الموسم سيستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم، إلا لو كان هناك اتفاق بين اللاعب والنادي على الرحيل في ميعاد محدد".

وأكمل:" نعيش موسم غير طبيعي، هناك ارتباطات كثيرة، واجتمعنا بكل الأندية وأبلغناهم أن الموسم صعب وشرحنا لهم كل الأمور

وتابع: "هناك ارتباطات كثيرة للأندية والمنتخب، حاولنا وضع العديد من التصورات بأشكال جديدة، حتى نبدأ الموسم الجديد بشكل طبيعي ونعوض ما حدث في العامين الماضيين".

وأتم: "أعلنت جدول الدوري حتى النهاية، ومن يجد شيء أفضل أتمنى أن يقول لنا ، وامنحوا اى خبير في العالم هذه التوقيتات وعدد المباريات لو خرج بجدول افضل سنعمل به".