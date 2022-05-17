موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم.. والقناة الناقلة.. وموقف مشاركة صلاح.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ساوثهامبتون، نظيره ليفربول، في التاسعة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ساينت ماري، في الجولة 37 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي بركلات الجزاء، السبت الماضي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الأول بـ 90 نقطة، متفوقا على ليفربول الوصيف بفارق 4 نقاط.

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ويرغب الريدز في الفوز بهذه المباراة وجمع النقاط الثلاث من أجل العودة للمنافسة مرة أخرى على لقب البريميرليج، الذي فاز به الفريق في الموسم قبل الماضي.

تشكيل ليفربول:

ويغيب عن ليفربول الثلاثي محمد صلاح وفان دايك وفابينو للإصابة.

وخرج صلاح من قائمة المباراة، خوفا من تفاقم الإصابة التي تعرض لها فى مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي.

وسيبدأ يورجن كلوب، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، كانوتيه، روبرتسون.

خط الوسط: كايتا، تياجو ألكانتارا، هندرسون.

خط الهجوم: دياز، ساديو ماني، جوتا.

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN Sports HD Premium 1، بتعليق: خليل البلوشي.