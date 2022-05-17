شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تجتمع الخميس المقبل لبحث المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب اجتماع مجلس إدارة يوم الخميس المقبل ، لمناقشة العديد من الملفات، وأهمها اعتماد الألعاب التى ستشارك فى دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها فى يونيو المقبل بوهران بالجزائر.

وتلقت اللجنة الأولمبية المصرية طلباً من 19 اتحادا رياضيا فى مصر، للمشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر.

وكانت اللجنة الأولمبية قد أعلنت عن مشاركة مصر فى دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر، وذلك فى ضوء حرص الدولة المصرية على المشاركة الواسعة فى مختلف المحافل الدولية، ومواصلة تحقيق الإنجازات الرياضية التي تشهدها الدولة خلال الآونة الراهنة. وفى سياق متصل من المقرر أن تعقد اللجنة الأولمبية المصرية عدة اجتماعات خلال الأسبوع المقبل مع الاتحادات الرياضية، لدراسة وبحث آخر الاستعدادات الخاصة بالبعثة المصرية المشاركة في بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وتحفيز الجميع على الظهور بشكل قوي خلال منافسات بالبطولة.

وكانت مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قد تقدم بالتهنئة لاتحاد الجودو ومجلس إداراته بعد النتائج التى حققتها بعثة المنتخب خلال المشاركة فى بطولة كأس أوروبا التى اختتمت فى البوسنة وحققت المركز الرابع فى الترتيب العام وسط مشاركة 27 دولة.