شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يعود إلى القاهرة بعد رحلة علاجية في انجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد مؤمن زكريا صانع ألعاب النادي الأهلي، إلى القاهرة بعد رحلة علاجية قصيرة خضع لها في انجلترا، ونشر مؤمن صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال انطلاق رحلة عودته إلى القاهرة وعلق: العودة إلى القاهرة.



مؤمن زكريا

وأرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم إلى نادي ليفربول الإنجليزي، يهنئه وجماهيره بالفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي. وأكد النادي فى خطابه على عظيم شكره وامتنانه وجماهيره على اللفتة الرائعة التى قام بها لاعبو ليفربول، وعلى رأسهم ابن مصر محمد صلاح، أثناء احتفالهم بالكأس مع نجم الأهلي ومصر مؤمن زكريا.

تلك اللحظة التى لمست القلوب وعكست عراقة النادي الإنجليزي، وقيمة ابن مصر محمد صلاح الذى يفخر جميع المصريين بالمكانة الرفيعة والنجاح الباهر الذى يحققه مع ناديه فى كل البطولات.

وجدد النادي شكره لكل منظومة نادي ليفربول إدارة ومدربين وجماهير، وخص بالشكر النجم الكبير محمد صلاح، وتمنى لهم التوفيق.