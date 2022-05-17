شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اختبارات الكرة بنادى الزمالك الشهر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تامر عبد الحميد مدير التخطيط والتطوير موافقة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور على مواعيد الاختبارات الجديد للنادي بالقاهرة وعدد من المحافظات خلال الفترة الصيفية الحالية.

وأكد تامر عبد الحميد أن الاختبارات في القاهرة وبعض المحافظات ستبدأ في شهر يونيو المقبل على أن يتم تحديد المواعيد النهائية لكل محافظة خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضح تامر عبد الحميد أن نادي الزمالك يأمل في الاستفادة بأكبر قدر من المواهب التي ستشارك في الاختبارات القادمة لتدعيم صفوف الفرق بالأعمار المختلفة.

تابع تامر عبد الحميد أن مرتضى منصور طالب بضرورة البحث عن اللاعبين الصغار الأفضل في كافة محافظات مصر لتدعيم قطاع الناشئين ومد الفريق الأول خلال السنوات المقبلة بالمواهب التي سيتم الاستقرار عليها.