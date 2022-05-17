شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث مع 4 اتحادات أزمة نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مسئولو النادي الأهلي مع الاتحاد المصري لكرة القدم وكذلك مع الاتحادات الأخرى التي يضم النادي لاعبين منها طرق انضمام اللاعبين الدوليين لمنتخبات بلادهم عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 30 مايو الجاري أمام الوداد المغربي وهو نفس يوم بداية الأجندة الدولية.

ويناقش مسئولو النادي الأهلي مع مع نظراؤهم في إتحاد الكرة المصري وإتحادات الكرة في تونس ومالي وجنوب أفريقيا سُبل إنضمام لاعبي المارد الأحمر من هذه المنتخبات للمشاركة معهم في تصفيات أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وأرسل الاهلى خطاباً لاتحاد الكرة المصرى، الذى يرسله بدوره للاتحاد الدولى "فيفا"، بخصوص الاستدعاء الذى تلقاه لاعبو الأهلي المحترفون أمس للانضمام لمنتخبات بلادهم في موعد يتزامن مع بدء الأجندة الدولية يوم 30/5/2022، ويتعارض مع الموعد الذى أعلن عنه «كاف» عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لإقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال

وهو ذات الموقف السابق الذى حرم الأهلي من لاعبيه الدوليين عندما انضموا لمنتخبات بلادهم (مصر – تونس – المغرب – مالي) للمشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون، وهو الموعد الذي تزامن مع انطلاق بطولة العالم للأندية بالإمارات والتي شارك فيها النادي الأهلي ممثلًا للقارة الإفريقية.

وتلقى النادي خطابًا من المنتخب التونسي لاستدعاء علي معلول لاعب الأهلي للانضمام لمنتخب بلاده قبل بدء الأجندة الدولية يوم 30 مايو الجاري كما تلقى النادي خطابًا مماثلًا من الاتحاد المالي لاستدعاء أليو ديانج وآخر من الاتحاد الموزمبيقي لاستدعاء لويس ميكيسوني للانضمام لمنتخبي بلديهما في نفس الموعد المشار إليه.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر حساباته الرسمية عن إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال يوم 30 من الشهر الجاري.

وحجز الأهلي تذكرة العبور إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ15 فى تاريخه، والثالثة على التوالي، وجاء تأهل الأهلي على حساب وفاق سطيف الجزائري، بعد الفوز فى القاهرة (4-0)، والتعادل فى الجزائر (2-2) بالدور نصف النهائي.

وضرب الأهلي موعدًا أمام الوداد المغربي فى النهائي المقرر إقامته بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء 30 مايو الجاري.