شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن جاهزية دونجا لمواجهة البنك الأهلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، بالاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية لمحمود عبد العاطي دونجا لاعب خط وسط الفريق قبل عودته إلى قائمة الدراويش خلال منافسات الدوري العام.

حيث شارك ” دونجا ” فى مجريات الشوط الثاني لمباراة فريقه الودية ضد بلبيس التى أقيمت عصر أمس الإثنين على ملعب الإسماعيلية وانتهت بفوز الدراويش بهدف نظيف أحرزه سايكو كونتيه.

وكان اللاعب قد غاب عن صفوف الفريق لمدة تزيد عن 60 يومًا بسبب إصابته بتمزق فى العضلة الأمامية التى تعرض لها خلال مباراة الاتحاد السكندري وأبعدته عن آخر 5 لقاءات أمام إيسترن كومباني وإنبي وطلائع الجيش والمصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا بالمسابقة المحلية.

ويستعد الإسماعيلي، فى الوقت الحالي لملاقاة البنك الأهلى يوم الأحد المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر الدوري.