شكرا لقرائتكم خبر عن توفى إثر سقوطه من الطابق الخامس.. مدرب المصارع البورسعيدى: ننتظر التحريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل إسلام مسعد، لاعب المصارعة بمركز شباب بورسعيد، وبطل الجمهورية السابق، بعد سقوطه من الدور الخامس.

من جانبه، أكد محمود حامد المدرب السابق للاعب، أن إسلام توفى منذ قرابة الساعتين، إثر سقوطه من الدور الخامس، على أن يتم كشف التفاصيل الكاملة للوفاة بعد التحريات.

وغادرت بعثة منتخب المصارعة إلى المغرب، أمس الاثنين، للمشاركة فى البطولة الأفريقية التي تقام فى الفترة من 17 إلى 22 مايو الجارى. ويرأس البعثة فى البطولة رئيس الاتحاد، ومعه هانى عبد الفتاح مدير الاتحاد .

وتضم قائمة المنتخب في البطولة 60 لاعبا ولاعبة، بالإضافة إلى حكام و مدربين و اداريين ، حيث يشارك المصارعة فى منافسات البطولة الأفريقية بمنتخبات الكبار و الناشئين و الشباب ، على أن تطير البعثة على فوجين، الأول اليوم ، والثانى يوم 17 من الشهر الجارى.