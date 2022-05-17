قرار جديد لإيهاب جلال وعصام الحضري بشأن حراسة عرين المنتخب

الشارقة - اميمة ياسر - يدرس إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر ضم ثلاثة حراس لقائمة «الفراعنة» خلال المعسكر المقبل، استعدادًا لخوض مواجهتي غينيا وإثيوبيا.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر أن المناقشات لا تزال مستمرة بين إيهاب جلال وعصام الحضري، بشأن إمكانية ضم حارس مرمى رابع، وقد يحدث ذلك بشكل مؤقت.

وأشار إلى أن ضم حارس رابع سيكون في حالة خوض المنتخب مباراة ودية في معسكر يونيو إلى جانب مواجهتي غينيا وإثيوبيا.

وينطلق معسكر منتخب مصر يوم 30 مايو الجاري، استعدادًا لخوض مباراتي غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو المقبل في الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، القائمة المبدئية لأسماء اللاعبين المحترفين بالخارج استعدادا لمعسكر مباراتي غينيا وإثيوبيا.

وضمت القائمة المبدئية للمحترفين كلا من: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، محمد النني (آرسنال الإنجليزي)، محمود حسن تريزيجيه ( باشاك شهير التركي)، أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي)، عمر مرموش (شتوتجارت الألماني)، مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي)، أحمد حسن كوكا (قونيا سبور التركي)، مصطفي فتحي ( التعاون السعودي)، أحمد حمدي (مونتريال الكندي)، سام مرسي (إيبسويتش الإنجليزي)، أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ (يني مالتيا التركي)

وجاء استدعاء الجهاز الفنى لمنتخب مصر، لأحمد حجازى، بعد تأكد الجهازان الفني والطبى من شفاء اللاعب تمامًا من الإصابة التى لحقت به فى بطولة أمم إفريقيا الأخيرة بالكاميرون، ليصبح جاهزاً للمشاركة فى المباريات المقبلة.