شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يشكو أحمد الغندور بعد الهزيمة من سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري والمتحدث الرسمي للنادي البورسعيدي، عن نية ناديه لتقديم شكوى رسمية باتحاد الكرة، ضد الحكم أحمد الغندور، حكم مباراة المصري وسموحة، والتي جمعت الفريقين مساء أمس الاثنين بمنافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام وانتهت بخسارة المصري بهدفين مقابل هدف.

وقال عمار في تصريحات لـ ”الخليج 365”: المصري يعاني من التحكيم منذ فترة طويلة والأخطاء متكررة وأثرت بشكل مباشر على النتائج، وجميع خبراء التحكيم أكدوا على أحقية المصري بركلتي جزاء لم يتم احتسابهم أمام سموحة، وسنتقدم بشكوى رسمية ضد أحمد الغندور.

واصل عمار: ندرس الاعتماد على حكام أجانب في باقي مباريات الدوري العام، ولكن سندرس الأمور أولاً من حيث التكلفة بما يتناسب مع الإمكانيات المادية المتاحة بالنادي.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها من 18 مباراة، فاز المصري فى 4 مباريات وتعادل فى 8 وخسر 6 مباريات، وأحرز لاعبو المصرى 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 23.

ولم يتذوق الفريق البورسعيدي طعم الانتصارت في الدوري العام منذ الفوز على النادي الأهلي بهدف نظيف، حيث خسر بعدها المصري 3 مباريات متتالية، جاءت أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، والمقاولون بهدفين نظيفين، ثم الاسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يتعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق، ثم خسر من سموحة بهدفين مقابل هدف.