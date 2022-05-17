شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت مُجزية في الأهلي بعد تتويجات الألعاب الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو النادي الأهلي صرف مكافآت مُجزية لفرق النشاط الرياضي التي حققت نجاحات ونتائج جيدة الفترة الماضية ، ويأتي قرار المجلس الأهلاوي تتويجاً لمجهود هذه الفرق التي أجتهدت الفترة الماضية وقدمت عروضاً رائعة إستحقت عليها التتويج بأكثر من بطولة محلية وقارية.

وحرص محمود الخطيب، رئيس الأهلي على تهنئة لاعبي فريق كرة السلة «رجال» وجهازهم الفني والإداري والطبي عقب الفوز ببطولة دوري السوبر للمحترفين على حساب نادي الاتحاد السكندري.

وتواجد رئيس النادي في صالة الدكتور حسن مصطفى لمؤازرة لاعبي الأهلي على ونزل إلى أرضية الملعب عقب المباراة، ووجه تحية خاصة لكل منظومة فريق السلة، الذي قدم أداءً مميزًا هذا الموسم وحصد كل البطولات (منطقة القاهرة - دوري المرتبط - كأس مصر - البطولة العربية للأندية - دوري السوبر للمحترفين).

وأشاد رئيس النادي بالأداء الرجولي للاعبين وروحهم العالية وإصرارهم على الفوز الذي تحقق لهم بعد توفيق الله والجهد الكبير الذي بذلوه طوال المباراة، وعبر عن تقديره الخاص لما حققه فريق السلة هذا الموسم من نتائج رائعة، فضلًا عن الروح الطيبة بين كافة عناصر المنظومة، والتعاون الواضح بينهم والتكاتف، لتحقيق كل البطولات وإسعاد جماهير الأهلي التي تستحق الكثير.‎

كما حرص رئيس النادي، على تهنئة لاعبي فريق الكرة الطائرة «رجال» وجهازهم الفني والإداري والطبي، بعد التتويج ببطولة إفريقيا للأندية على حساب الترجي التونسي الشقيق مساء أمس.

وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز للاعبي الأهلي على مدار البطولة، خاصة المباراة الختامية التي بذل فيها جميع عناصر الفريق جهودًا كبيرة، واستحقوا اللقب عن جدارة.