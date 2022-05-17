شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: تحملنا تكاليف علاج أحمد مسعود وسيعود خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي المصري تحمل تكاليف علاج أحمد مسعود حارس مرمى الفريق، والذي خضع مؤخراً لثلاث عمليات جراحية بعد تعرضه لحادث سير في مسقط رأسه ببني سويف.

وأكد حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري والمتحدث الرسمي للنادي في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن النادي قرر تحمل تكاليف علاج أحمد مسعود وقال عمار: أحمد مسعود هو أحد أبناء النادي والإدارة قررت تحمل تكاليف العلاج وننتظر عودة مسعود للملاعب بعد 4 أو 6 أشهر.

وأجرى أحمد مسعود، حارس مرمى المصرى، ثلاث عمليات جراحية تم من خلالها تثبيت الكسر بمثبت خارجى مع توصيل للأوتار، بالإضافة إلى رد الخلع الذى حدث بالكوع الأيسر، وكذلك التنظيف العميق للجرح منعًا لحدوث أى مضاعفات، وذلك بعد تعرضه لحادث سير ببلدته ببنى سويف، أسفر عن إصابته بكسر متفتت بالرسغ الأيسر والعظمة الزورقية، مع تهتك بالأنسجة وقطع بأوتار اليد اليسرى مع خلع بالكوع الأيسر.

من جهته أكد الدكتور مجدى الألفى، طبيب المصرى، أنه تواصل بشكل شخصى مع الطاقم الجراحى الذى أجرى العملية الجراحية والتى تمت تحت إشراف كبار الاستشاريين المتخصصين فى جراحات العظام بمحافظة بنى سويف.

وأضاف الألفى أن اللاعب قد يخضع لعملية جراحية أخرى فى ضوء الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التى سيخضع لها اللاعب خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن اللاعب سيخضع لفترة نقاهة طويلة يبدأ بعدها فى تدريبات العلاج الطبيعى، مشيرًا إلى أنه قد يغيب عن الملاعب لفترة قد تصل إلى ستة أشهر كاملة.