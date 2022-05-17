شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية لتأمين بطولة العالم للإسكواش لمحترفى الرجال والسيدات بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين منافسات الدور التمهيدي الثاني بطولة العالم للاسكواش لمحترفي الرجال والسيدات، والتى تستضيفها مصر حتى 22 مايو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 550 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهي أكبر جوائز مادية فى تاريخ البطولة، وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين البطولة، والجماهير.

وعزز رجال الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية من تواجدهم لتأمين البطولة التى تعتبر واحدة من أكبر البطولات العالمية للاسكواش، مشاركة 128 من لاعبى الاسكواش بالعالم من السيدات والرجال، وتقام مبارياتها بداية من 17 مايو على الملعب الزجاجي بمتحف الحضارات المصرية للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

فيما يحمل لقب بطولة العالم للرجال عن آخر نسخة على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الثاني عالميا، والذى يسعى من خلال المنافسات للدفاع عن لقبه واستعادة صدارة التصنيف العالمي أيضا بعدما هيمن عليه النيوزيلندي بول كول.

وتشهد البطولة مشاركة كوكبة من نجوم الاسكواش المصري، أبرزهم نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى هالميا للسيدات، وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة، فيما تعود نور الطيب إلى المسابقة بعد غيابها عن آخر نسخة لظروفها العائلية.

وفي منافسات الرجال يشارك محمد الشوربجي المصنف الثالث عالميا والذي سبق له التتويج باللقب في 2017، كما يشارك طارق المؤمن بطل العالم في نسخة 2019، وكريم عبد الجواد بطل نسخة 2016.

وبشكل عام حصد الفراعنة 18 لقبا ببطولة العالم على مدار تاريخها، تتربع نور الشربيني على القمة برصيد 5 ألقاب، ويليها عمرو شبانة بأربعة بطولات، ثم رامي عاشور المتوج بثلاث نسخ، وعلي فرج بطل العالم في نسختين، ومحمد الشوربجي وكريم عبد الجواد وطارق مؤمن ورنيم الوليلي برصيد بطولة لكل منهم.