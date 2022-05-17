شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش قبل صدام الدوري..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأمل الزمالك صاحب الصدارة برصيد 41 نقطة، بقيادة مدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا، تجاوز آثار الخسارة الأخيرة أمام إنبي، حين يخوض مواجهة أخرى صعبة ضد طلائع الجيش فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز .

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في مباراتين وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبوه 32 هدف وتلقت شباكه 18 هدفا، بينما يحتل الطلائع المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 14.

تاريخ مواجهات الزمالك والطلائع فى الدوري

33 مباراة جمعت الزمالك والطلائع في الدوري ، حقق الفارس الابيض الفوز في 19 مباراة ، بينما انتهت 7 مباريات بالتعادل فيما فاز الطلائع في 7 مواجهات ، سجل الزمالك 64 هدف بينما سجل الطلائع 34 هدف .

أنتهت أول مباراة بين الفريقين بفوز الزمالك 3-1 فيما انتهت أخر مباراة بين الفريقين بفوز الزمالك 2-0 ، وكانت أكبر نتيجة بين الفريقين كانت فوز الزمالك 6-1، ويعد عبدالحليم على مهاجم الزمالك السابق هداف مواجهات الفريقين بـ5 أهداف بينما انتهت أخر مباراة بين الفريقين في كأس الرابطة بفوز الطلائع 1-0

خرج الزمالك بشباك نظيفة في 11 مباراة فيما خرج الطلائع بشباك نظيفة في 5 مباريات ، ويعد عمر جابر وبابا أركو الأكثر مشاركة في مواجهات الزمالك والطلائع .