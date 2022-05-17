شكرا لقرائتكم خبر عن بنود تثير الخلاف بين الاتحاد والأندية فى لائحة الطائرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد عدد من أندية الكرة الطائرة خلال الفترة الحالية حالة جدل وخلاف كبيرة بسبب تغيير بعض بنود اللائحة الداخلية الخاصة باللاعبين فى اتحاد اللعبة، خلال الفترة الأخيرة، حتى أصدر اتحاد الطائرة بيانا بشأن هذا الملف يقرر فيه الإعلان النهائى عن البنود خلال يومين على الصفحة الرسمية للاتحاد خلال يومين.

ومن أبرز البنود التى أثارت أزمة داخل الأندية الحد الأقصى لعدد اللاعبين المتجاوز سنهم 35 عاما داخل الفريق الواحد سيكون ثلاثة فقط، ومنع التعاقد مع أى لاعب محترف فى مركز المعد أو الليبرو منع التعاقد مع محترف بعقد لأكثر من موسم واحد فقط.

كما يخطط اتحاد الطائرة إلى منع التعاقد مع ثنائى محترف فى نفس المركز ومنع التعاقد مع أى لاعب فى خلاف مواعيد الانتقالات المحددة من قبل الاتحاد مسبقًا

مع منع إضافة أى لاعب دولى سبق له تمثيل منتخب مصر بفريق معين إذا تجاوز عدد اللاعبين الدوليين به ثمانى لاعبين.

ومن المنتظر أن تعترض الأندية على بعض بنود هذه اللائحة التى ستنصب فى مصلحة أندية دون أخرى من وجهة نظر المتضررين من هذه البنود.