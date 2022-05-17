شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة بطولة أفريقيا لكرة اليد 27 مايو بأحد فنادق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام قرعة بطولة أفريقيا لمنتخبات كرة اليد المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة كن 9 و حتى 19 يوليو المقبل فى أحد فنادق القاهرة الكبرى يوم 27 مايو الجارى بحضور مندوبى الدول المشاركة و عدد من الرياضين .

وبحث محمد الأمين، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد، استعدادات استضافة مصر بطولتى أمم أفريقيا 2022,2024 بعد موافقة الاتحاد الأفريقى على إسنادهما لمصر بعد سحبهما من المغربى الجزائر .

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها مسئولو وزارة الشباب والرياضة مع الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد فى حضور عدد من قيادات الوزارة.

وناقش الاجتماع كافة التفاصيل الخاصة باستضافة البطولة الإفريقية نسخة 2022م، المقرر إقامتها فى يوليو المقبل، وتشكيل اللجنة المنظمة للبطولة، والبدء فى اتخاذ الإجراءات الواجبة تباعاً بشأن الأمور اللوجستية الخاصة بالبطولة، وتحديد الصالات المغطاة التى تستضيف منافسات البطولة الإفريقية.

أكد مسئولو وزارة الرياضة على التنسيق التام مع اتحاد كرة اليد والاتحاد الإفريقى على كافة الأصعدة لضمان تحقيق النجاح للبطولة على المستويات الفنية والإدارية واللوجستية والتنظيمية ضمن سلسلة النجاحات التى تحققها الدولة المصرية للبطولات والفعاليات الرياضية الكبرى التى تستضيفها.