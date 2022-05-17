شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُسلم كل ناد 10 كرات موحدة لمباريات الدور الثانى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، تسليم كل ناد بالدورى الممتاز 10 كرات موحدة، لخوض مباريات الدور الثاني بالدوري الممتاز للموسم الحالي 2021 - 2022

وكان اتحاد الكرة قام بتسليم الأندية 30 كرة موحدة بداية الموسم الجارى، قبل أن يقرر تسليمها 10 كرات جديدة للدور الثانى من عمر المسابقة.

من ناحية أخرى، أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن مواعيد بطولتي كأس مصر، حيث تم تحديد يوم 21 يوليو موعدًا لنهائي بطولة كأس مصر لموسم 2020 / 2021.