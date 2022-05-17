شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الانضمام لمعسكر الفراعنة.. ماذا قدم أحمد حمدى مع مونتريال الكندى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية إعلان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال ، القائمة المبدئية للمحترفين المقرر ضمهم للفراعنة في إطار الاستعدادات لمباراتي مصر ضد غينيا وأثيوبيا، ضمن تصفيات المؤهلة لكأس الأمم والمؤهلة نسخة 2023 بكوت ديفوار.

وضمت القائمة كل من محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) ، مصطفى فتحي ( التعاون السعودي) ، محمود حسن تريزيجيه ( باشاك شهير التركي ) ، أحمد حمدي ( مونتريال الكندي ) ، أحمد حسن كوكا (قونيا سبور التركي) ، محمد النني (آرسنال الإنجليزي) ، مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي) ، أحمد حجازى (اتحاد جدة السعودى)، سام مرسي (إيبسويتش الإنجليزي) ، عمر مرموش (شتوتجارت الألماني) ، أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور التركي) ، كريم حافظ (يني مالتيا التركي).

نرصد في السطور التالية ما قدمه أحمد حمدى مع فريق مونتريال الكندى قبل انضمامه لقائمة محترفى الفراعنة.

شارك أحمد حمدى مع فريق مونتريال الكندى في 26 مباراة ، منها 23 مباراة في الموسم الماضى ، سجل فيها هدفين، وخلال الموسم الحالي شارك في 3 مباريات ، ليصل إجمالى دقائق مشاركته مع الفريق الكندى إلى 961 دقيقة ، حصل خلالها على انذارين فقط .

وقبل الانضمام لمونتريال كان حمدى لاعبا في الجونة شارك معهم في 42 مباراة سجل فيها 7 أهداف ، وصنع 3 لزملاؤه ، وفى الاهلى شارك في 18 مباراة سجل هدفين وصنع 3، ووصل اجمالى مبارياته في بطولة الدورى مع مختلف الفرق إلى 54 مباراة ، سجل فيها 8 أهداف و صنع 4 .

وبدأ أحمد حمدي مسيرته الكروية في قطاع ناشئي النادي الأهلي ، وكان عمره ثمانية أعوام، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في نادي الشياطين الحمر عن طريق جاريدو وهو في عمر 16 سنة قبل أن ينتقل إلى الجونة ، وحقق مع الأهلي لقب الدوري مرتين، وأضاف إليه اول ألقابه خارج الأهلي بتتويجه بالدوي الكندي.

وانضم أحمد حمدي إلى منتخب مصر للناشئين، ثم منتخب مصر للشباب في 2014، ثم شارك في مباراة جنوب أفريقيا ومصر لأمم أفريقيا تحت 17 عاما، ثم اختاره الكابتن معتمد جمال في سنة 2017، ضمن اللاعبين الذين مثلوا منتخب مصر في بطولة إفريقيا تحت 20 عاما.

وكان نادي مونتريال قد أعلن أكتوبر الماضي تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب أحمد حمدى، المنضم من صفوف فريق الجونة على سبيل الإعارة، حيث وقع اللاعب على عقد مع النادى لمدة عامين، ليستمر حتى 2023، بالإضافة إلى عام اختياري.