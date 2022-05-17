شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة على مركز 10 فى المنتخب بعد استدعاء أحمد حمدى لقائمة المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، القائمة المبدئية لأسماء اللاعبين المحترفين بالخارج استعدادا لمعسكر مباراتي غينيا وإثيوبيا، في الجولتين الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، والمقرر لهما يومي 5 و 9 يونيو المقبل.

وضمت القائمة المبدئية للمحترفين كلا من ، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) ، مصطفى فتحي ( التعاون السعودي) ، محمود حسن تريزيجيه ( باشاك شهير التركي ) ، أحمد حمدي ( مونتريال الكندي ) ، أحمد حسن كوكا (قونيا سبور التركي) ، محمد النني (آرسنال الإنجليزي) ، مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي) ، أحمد حجازى (اتحاد جدة السعودى)، سام مرسي (إيبسويتش الإنجليزي) ، عمر مرموش (شتوتجارت الألماني) ، أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور التركي) ، كريم حافظ (يني مالتيا التركي).

ويشارك أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى فى مركز رقم 10 أو 8، وهو ما يشعل المنافسة فى هذا المركز فى ظل مشاركة محمد مجدى أفشة لاعب الأهلى فى هذا المركز وكذلك عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الذى ألمح إيهاب جلال لإمكانية ضمه فى المعسكر المقبل.

وكشف إيهاب جلال المدير الفنى للمنتخب أن التغيير سيكون محدود للغاية فى طريقة لعب المنتخب فى مباراتى غينيا واثيوبيا فى ظل ضيق الوقت وضرورة الفوز فى نفس الوقت، وهو ما ستكشفه الفترة المقبلة مع انطلاق المعسكر يوم 30 مايو الجارى.