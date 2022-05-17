شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى قبل مباريات الجولة 19 للمسابقة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل منافسات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم بإقامة ثلاث مباريات قوية، حيث يلتقى الجونة مع مصر المقاصة، ويصطدم فيوتشر بالاتحاد السكندري، وتختتم مواجهات اليوم بالمباراة الأهم بين الزمالك وطلائع الجيش.

ويتربع أحمد سيد "زيزو"، لاعب الزمالك على صدارة جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى لموسم 2021-2022 برصيد 11 هدف، وواصل النيجيري جون ايبوكا مهاجم إنبى مساعيه الجادة للمنافسة على لقب هداف الدورى المصرى هذا الموسم بعدما وصل للهدف التاسع فى المركز الثانى بقائمة الهدافين.

جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى موسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو "الزمالك" (11 هدفا).

مابولولو "الاتحاد" (9 أهداف).

جون إيبوكا "إنبي" (9 أهداف).

مروان حمدي "سموحة" (9 أهداف).

محمد هلال "البنك الأهلي" (7 أهداف).

خالد قمر "الجونة" (6 أهداف).

إبراهيم عادل ومحمود وادي "بيراميدز" (5 أهداف).

محمد شريف وبيرسي تاو "الأهلي" (5 أهداف).

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2021-2022

الزمالك - 41 نقطة

بيراميدز - 39 نقطة

الأهلي - 33 نقطة

سموحة - 33 نقطة

فيوتشر - 28 نقطة.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم الثلاثاء 17 / 5 / 2022 بلتقى فريق الزمالك أمام نظيره طلائع الجيش وتقام المباراة اليوم الثلاثاء 17 مايو، ويُلعب اللقاء باستاد القاهرة الدولي، وتبدأ المباراة في الساعة التاسعة مساء. ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 18 مباراة، على الجانب الآخر، يتواجد طلائع الجيش في المركز التاسع برصيد 23 نقطة من 18 مباراة. موعد مباراة الجونة والمقاصة اليوم الثلاثاء 17 / 5 / 2022 موعد مباراة الجونة والمقاصة اليوم الثلاثاء 17 / 5 / 2022 ويستقبل فريق الجونة على ملعبه خالد بشارة بالغردقة، نظيره مصر المقاصة في مباراة قوية لحساب الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، وهي المباراة المقرر إقامتها فى الرابعة عصر اليوم الثلاثاء.



موعد مباراة فيوتشر والاتحاد السكندرى اليوم الثلاثاء 17 / 5 / 2022 موعد مباراة فيوتشر والاتحاد السكندرى اليوم الثلاثاء 17 / 5 / 2022

وفي المباراة الثالثة، يحل فريق الاتحاد السكندري ضيفا ثقيلا على فيوتشر فى مباراة قوية تجمع الفريقين فى السادسة والنصف مساءً على ملعب السلام بالأسبوع الـ19 من مسابقة الدوري الممتاز.