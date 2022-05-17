شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى ينافس عمر السعيد على هجوم الزمالك فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاضل إدارة الكرة بنادي الزمالك بين تجديد تعاقد عمر السعيد مهاجم الفريق الحالي والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي، للإبقاء عليه وقيادة هجوم الفريق في الموسم المقبل، وبين عودة مروان حمدي مهاجم الفريق المعار هذا الموسم الي سموحة.

ومازالت المناقشات مستمرة داخل إدارة الزمالك حول مصير الثنائي ، حيث يوجد رأي بعدم التجديد لعمر السعيد وعودة مروان حمدي ليكون المهاجم الثاني بجوار المهاجم الأجنبي السوبر المنتظر التعاقد معه، والرأي الأخر هو تجديد تعاقد عمر السعيد باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية في خطة البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق ويعلم امكنياته جيدا، وتسويق مروان حمدي في الصيف عقب عودته من الإعارة.

في سياق مختلف باتت صفقة رمضان صبحي، لاعب وسط بيراميدز والمنتخب الوطني، وانتقاله إلى الزمالك، حديث الشارع الأبيض، خاصة بعدما ترددت أنباء أن اللاعب قرر عدم استمراره مع النادى السماوى خلال الموسم المقبل.

وتؤكد المصادر أن رمضان صبحى أبدى موافقته على الانتقال للزمالك في الصيف المقبل، عقب رفع إيقاف القيد عن الزمالك وانتهاء عقوبة منع القيد والتي تنتهي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر داخل إدارة الزمالك أن رمضان صبحي أبدى ترحيبه بعرض الزمالك، ووافق على العرض المالي المقدم من النادي، وأتم اتفاقه على كافة التفاصيل ويتبقي فقط إنهاء المفاوضات مع مسئولي نادي بيراميدز، في ظل ارتباط اللاعب بعقد ممتد لموسمين مقبلين.