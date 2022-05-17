شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يطارد الفوز التاسع مع فيوتشر فى مواجهة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق فيوتشر تحدياً جديداً تحت قيادة مديره الفني علي ماهر، عندما يلتقي بالاتحاد السكندري في السادسة والنصف مساء اليوم على استاد السلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ 19 من عمر مسابقة الدوري العام حيث يبحث فيوتشر عن استعادة مسار الانتصارات بعد السقوط في فخ الهزيمة الجولة الماضية أمام فاركو بهدف نظيف.

وقاد علي ماهر فريق فيوتشر في 17 مباراة منذ بداية الموسم الجاري، حقق خلالهم 8 انتصارات وتعادل في 4 مباريات وخسر 5 لقاءات أخرى، وكانت أكبر انتصارات فيوتشر تحت قيادة علي ماهر على حساب سموحة برباعية نظيفة.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 28 نقطة، حصدها أبناء على ماهر بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 8 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً أخر.

بينما يحتل الاتحاد السكندرى بعدما وصل رصيده للنقطة 19 المركز المركز الثالث عشر بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 7 مواجهات، سجل لاعبوه 24 هدفا واستقبلوا 30 هدفا.

مباراة اليوم تلعب تحت شعار لقاء الجريحين، حيث توقف قطار الانتصارات المتتالية لفريق فيوتشر في الجولة الماضية بالهزيمة أمام فاركو، بعد 4 انتصارات متتالية على سيراميكا وسموحة والجونة وسيراميكا.