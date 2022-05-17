شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. مصطفى محمد يرفض التدريب بسبب الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

واقعة اليوم ترجع إلى شهر يناير 2021 وتحديدا فى فترة الانتقالات الشتوية فى الموسم الماضى، عندما رفض مصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق وجالطا سراى التركى، خوض تدريبات الزمالك للضغط على إدارة النادى وقتها للموافقة على احترافه فى الدورى التركى.

مصطفى محمد وصل النادى قبل غلق باب القيد الشتوى بأيام قليلة ورفض خوض التدريبات أو حتى دخول غرفة ملابس الفريق وظل فى سيارته الخاصة، لحين الموافقة على احترافه، ورغم محاولات العديد من زملائه بإقناعه بالعدول عن فكرته فى مقدمتهم أشرف بن شرقى وطارق حامد وشيكابالا ومحمد عبد الشافى، إلا أن مهاجم المنتخب الوطنى رفض تماما نزول التدريبات إلا عقب الموافقة على احترافه، وهو ما تحقق فى نفس اليوم، حيث وافقت إدارة الزمالك وقتها على احترافه على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مع أحقية النادى التركى فى شرائه، وهو ما تحقق أيضا حيث فعل النادى التركى بند الشراء قبل نهاية الموسم الماضى وانتهت علاقة مصطفى محمد بالزمالك من وقتها.