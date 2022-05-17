شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التنس يبحث تنظيم البطولة العربية للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعي، اجتماع مجلس إدارة غداً الأربعاء، لبحث عدد من الملفات الهامة والتي جاء في مقدمتها بحث استضافة البطولة العربية للتنس للناشئين في شهر يوليو المقبل .

ومن ناحية أخري، يواصل رئيس وأعضاء وحدة النزاهة بالاتحاد الدولى للتنس، عقد جلساته مع الاتحاد المصرى للتنس برئاسة إسماعيل الشافعى، لبحث سبل التعاون مع الاتحاد خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى عقد جلسات مع المدربين واللاعبين والإداريين فى كل القطاعات من أجل توعيتهم بقوانين النزاهة بالاتحاد الدولى.

وقام أعضاء وحدة النزاهة بالاتحاد الدولى للتنس بالعديد من الزيارات لعدد من الأندية التى تستضيف بطولات التنس لمشاهدة عدد من المباريات.

وكان منتخبات مصر لناشئى وناشئات التنس قد حققوا نتائج متميزة فى بطولة شمال أفريقيا فى تونس بعد حصد 4 ميداليات متنوعة ثلاث فضيات وبرونزية، وذلك ضمن برنامج الإعداد للمشاركة فى تصفيات أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 20 إلى 25 يونيو المقبل والمؤهلة الى بطولة كأس العالم للناشئين.

وحصلت منتخبات تحت 16 عاما ناشئين وناشئات على الميدالية الفضية والمركز الثانى فى البطولة بينما ححق منتخب الناشئين تحت 14 عاما على المركز الثالث والميدالية الفضية.