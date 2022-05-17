شكرا لقرائتكم خبر عن آخرها نهائى دورى السوبر.. مدرب سلة الأهلى يتفوق على الاتحاد 8 / 6 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أوجستى بوش، المدير الفنى لفريق سلة الأهلى رجال، فى استمرار التفوق على أحمد مرعى مدرب فريق السلة بالاتحاد السكندرى فى المواجهات المباشرة بينهما سواء عندما كان مدير فنى للزمالك أو بعد توليه قيادة الأهلى.

وبالرجوع إلى تاريخ مواجهات أوجستى ومرعى فإن المدربين التقيا 14 مرة، بينهما مواجهة الأمس فى نهائى دورى السلة، تفوق خلالها الخواجة الإسبانى على مرعى فى 8 مواجهات، بينما فاز مرعى فى 6 مباريا فقط.

وتغلب أوجستى بوش على أحمد مرعى عندما كان الخواجة الإسبانى مديرا فنيا للزمالك، حيث التقى مع مرعى فى نهائى بطولة دورى السوبر، فاز فى 3 مباريات وخسر مرتين، وعندما انتقل لتدريب الأهلى واجه الاتحاد فى الذهاب والعودة بالدور الأول من بطولة السوبر، وخسر الاثنتين، وفى بطولة دورى المرتبط فاز فى مباراة وخسر أخرى.

وكان أوجستى قد توج مع الأهلى ببطولة دورى المرتبط والبطولة العربية وبطولة منطقة القاهرة، بالإضافة إلى بطولة الكأس ودورى السوبر.