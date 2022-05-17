شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الزمالك فى البطولة الأفريقية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق كرة السلة بنادى الزمالك بقيادة الأمريكى ويليام فويت عن قائمة الفريق المقرر مشاركتها في البطولة الأفريقية التي ستقام برواندا في الفترة من 21 إلى 28 مايو الجارى.

وتطير بعثة الزمالك إلى رواندا في السابعة والنصف من مساء اليوم ، استعدادا للمشاركة في ربع نهائي البطولة .

وتضم قائمة الفريق كل من أحمد عزب ، و عمر هشام ، احمد ياسر ، أنس أسامة ، مصطفى كيجو ، إسلام سالم ، مهاب ياسر ، بالإضافة إلى إدجار سوسا ، و ستروبرى ، إيك ديوجو ، و ماكينى بجانب خادم رسول لاعب اكاديمية nba

ومازال الغموض يسيطر على موقف عاصم مرعى من السفر مع الفريق من عدمه ، حتى الان لوجود أزمة في الأوراق الخاصة بالسفر ، على أن يتم تجهيز البدائل حال تأزم موقفه أكثر خلال الساعات المقبلة .