شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحدد شروط ضم إيبوكا خلال ميركاتو الصيف ..تعرّف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ترفض لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي التسرّع في ضم النيجيري جون إيبوكا مهاجم إنبي رغم أن اللاعب تألق بشدة مع ناديه البترولي هذا الموسم وتم ترشيحه بالفعل للقلعة الحمراء.

ويرغب الأهلي في تدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ويُعد إيبوكا أحد اللاعبين المُرشحين للقلعة الحمراء .

ورغم قدرات إيبوكا التهديفية العالية إلا أن إدارة الأهلي ترغب في التمهّل قبل ضم اللاعب وتنوى الإنتظار لنهاية الموسم الجاري حتى يتم تقيم اللاعب بشكل كامل وسليم منعاً لتكرار صفقة الكونغولي والتر بواليا الذي تعاقد معه الأهلي من الجونة ولم يثبت نفسه ليرحل سريعاً من النادي.

ويرغب مسئولو الأهلي في التمهّل بشأن صفقة مهاجم إنبي كذلك لحين حسم مصير أكثر من لاعب أجنبي أخر مُرشح للأهلي .