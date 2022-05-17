شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه يجتمع مع كارميلو فى الإسماعيلى قبل مواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسني عبد ربه مدير الكرة فى الإسماعيلي، على عقد اجتماعًا مع كارميلو ألجاراناز مهاجم الفريق على هامش المباراة الودية التى أقيمت ضد بلبيس على ملعب الإسماعيلية.

يأتي ذلك فى إطار جلسات القيصر التحفيزية التي يعقدها بصفة مستمرة مع اللاعبين من أجل بذل قصاري جهدهم فى الفترة الحالية خلال التدريبات الجماعية والمباريات لتصحيح المسار بجدول مسابقة الدوري العام.

وكان الدراويش قد فاز على فريق بلبيس عصر أمس الإثنين بهدف نظيف أحرزه سايكو كونتيه فى تجربته الودية للاطمئنان على حالة اللاعبين البدلاء والمستبعدين الذين لم يشاركوا فى لقاء سيراميكا الماضي.

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعه بعد هذه المباراة الودية، قبل بدء الاستعداد لمواجهة البنك الأهلي والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعبه بالإسماعيلية فى الجولة الـ 20 من عمر المسابقة المحلية.