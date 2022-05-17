شكرا لقرائتكم خبر عن هل يغيب موسيمانى عن قيادة الأهلى فى مباراة البنك بالدوري ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى من أزمة صحية داهمته قبل لقاء وفاق سطيف الجزائرى بإياب نصف نهائى دوري الابطال الافريقى التى أقيمت بالجزائر السبت الماضى، ولايزال موقف المدرب الجنوب أفريقى لم يحسم سواء بقيادته للمارد الاحمر فى مباراة البنك الاهلى غداً أو تواجد سامى قمصان المدرب العام بدلا منه.

وفى حالة تواجد موسيمانى فى مران الاهلى الليلة والتأكد من تعافيه من الأزمة الصحية سيقود المارد الاحمر فى مباراة الغد بينما فى حالة استمرار معاناته من المرض سيتولى سامى قمصان المهمة بدلا منه.

وكان موسيمانى قد وجه الشكر لمساعده سامى قمصان فى المؤتمر الصحفى الذى أعقب مباراة وفاق سطيف الجزائرى بعد قيام المدرب العام بقيادة التدريبات فى الجزائر نظراً للازمة الصحية التى داهمت المدير الفنى.

ويختتم فريق الاهلى اليوم، الثلاثاء، استعداداته لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها الثامنة مساء غد الأربعاء باستاد المقاولون العرب فى الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن موسيمانى قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا.

ويتطلع الأهلى لحصد النقاط الثلاث أمام البنك الأهلى لتصحيح مساره بالمسابقة المحلية، بعدما تعثر المارد الأحمر فى ثلاث جولات متتالية بالخسارة أمام المصرى البورسعيدى والتعادل مع طلائع الجيش سلبياً ومع سيراميكا بهدف لكل فريق، ليفرط فى سبع نقاط كاملة فى الصراع على الصدارة مع الزمالك "حامل اللقب" والذى خسر من إنبى مؤخرا بثنائية ليمنح الأهلى هدية جديدة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 33 نقطة بعدما لعب 14 مباراة، فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 10