متى يحسم الأهلي موقف لاعبيه المعارين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: رمضان حسن

كشف مصدر في النادي الأهلي عن موعد عودة محمود عبد المنعم "كهربا" إلى الفريق، انتظارا لمعرفة موقفه من جانب الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، وكذلك باقي اللاعبين المُعارين من "القلعة الحمراء".

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته في تصريحات لمصراوي إن كهربا سيعود إلى القاهرة منتصف الأسبوع المقبل قادما من تركيا، بعد انتهاء إعارته رسميا لنادي هاتاي سبورت، ثم يحصل على راحة يحددها مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وينضم بعدها لتدريبات الفريق.

وأضاف المصدر: "حتى الآن لم يقرر موسيماني موقفه النهائي والرسمي بشأن كهربا أو باقي اللاعبين المعارين لأندية أخرى، وعقب خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا ستكون هناك جلسة بين المدير الفني ولجنة التخطيط ورئيس النادي محمود الخطيب، وبناءً عليها سيتم الوصول لكل القرارات التي تخدم مصلحة الفريق في المقام الأول".

ومن المقرر أن يخوض الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي يوم 30 مايو الحالي.

وأتم المصدر تصريحاته قائلا: "الأهلي ترك لموسيماني حرية تحديد موقف اللاعبين المعارين، ولن يتدخل بتوجيه توصية على أي لاعب بعينه، لكن بما أن الوقت مازال مبكرا فإن هذا الملف مؤجل للتوقيت المناسب، خاصة في ظل ضغوط الارتباطات المحلية والقارية للفريق".