رسميا.. كاف يعلن ملعب وموعد نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

وكشف كاف في بيان رسمي له اليوم الثلاثاء، أنه تقرر إقامة النهائي على ملعب محمد الخامس الساعة 8 بالتوقيت المحلي في المغرب (9 بتوقيت مصر) يوم الإثنين 30 مايو.

وتأهل الأهلي والوداد المغربي إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال، بعد تخطي عقبتي وفاق سطيف الجزائري، وبترو أتليتكو الأنجولي في نصف النهائي.

وكان الأهلي شكا من عدم إقامة المباراة النهائية على ملعب محايد، قبل أن يصدر بيانه مساء الإثنين، ويعلن خوضه المباراة النهائية في أي ملعب.

كما أعلن كاف إقامة نهائي الكونفدرالية بين أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ونهضة بركان المغربي على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي في أويو بنيجيريا.

ويقام نهائي الكونفدرالية يوم الجمعة 20 مايو.