تقارير مغربية تكشف حقيقة نقل نهائي الأبطال إلى الرباط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نفت تقارير صحفية مغربية ما يتم تدوله بشأن نقل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد إلى العاصمة المغربية الرباط بدلا من الدار البيضاء "كازابلانكا".

وأوضحت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن لجنة تابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ستقوم بزيارة خاصة لمركب محمد الخامس بالدار البيضاء لوضع الترتيبات الخاصة بالنهائي وأيضا الوقوف عند أهم المرافق التي ستكون رهن إشارة الكاف.

وأشارت إلى أن تلك الزيارة تأتي لتؤكد أن نهائي دوري أبطال أفريقيا سيلعب بالدار البيضاء بمركب محمد الخامس وليس بالعاصمة الرباط.

وفي وقت سابق، كشف مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن وجود اتجاه لإقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا العام في العاصمة المغربية الرباط، بدلا من ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء "كازابلانكا".

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن الكاف يفكر في إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي بالمجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط.

وبلغ الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله 2-2 مع مضيفه وفاق سطيف الجزائري في إياب الدور نصف النهائي على ملعب "5 يوليو" مساء اليوم السبت.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في المباراة النهائية، يوم 30 مايو الجاري، مع فريق الوداد المغربي الذي تغلب على بترو أتلتيكو الأنجولي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-2.

يذكر أن هناك 6 ملاعب معتمدة في المغرب أبرزهم مركب محمد الخامس في كازابلانكا وملعب مولاي عبد الله في الرباط وملعب في مراكش وملعب في اغادير.