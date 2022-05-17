مصدر في كاف لمصراوي: سيكازوي حكما لنهائي الكونفدرالية.. وثلاثي مصري لـ" VAR"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

شفت مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أنه لجنة الحكام بالكاف قررت منح إدارة المباراة النهائية للكونفدرالية الأفريقية لطاقم تحكيم بقيادة الزامبي جاني سيكازوي.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن كاف قرر إسناد مهمة إدارة نهائي الكونفدرالية للحكم سيكازوي.

وأشار إلى أن غرفة الـ VAR سيتواجد بها 3 حكام مصريين وهم محمود عاشور، محمود أبو الرجال (مساعد أول) ومحمود البنا (مساعد ثاني).

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للكونفدرالية، مساء الجمعة 20 مايو في ملعب جادسويل أكابيو في نيجيريا بين نهضة بركان المغربي ونظيره أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وكان فريق نهضة بركان المغربي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعدما تخطى عقبة مازيمبي الكونغولي، بينما وصل أورلاندو لنفس الدور متوفقا على أهلي طرابلس الليبي.