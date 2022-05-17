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الامارات | إيقاف السعودي فهد المولد 18 شهراً.. وحرمانه من المشاركة في كأس العالم

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت لجنة الرقابة على المنشطات في قراراً بإيقاف مهاجم فريق اتحاد جدة والمنتخب السعودي، فهد المولد، لمدة 18 شهرا اعتبارا من 28 مارس 2022، بسبب تناوله مادة محظورة، مما يعني حرمانه من المشاركة مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أن "المادة المحظورة هي فورسويميد وهي من المجموعة "ع 5 مدرات البول" والعوامل الخافية للمواد المنشطة، وهي مادة محظورة رياضيا أثناء وخارج المنافسات وفقا لأنظمة وقوانين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات".
ويسري قرار إيقاف المولد داخليا وخارجيا على أن تكون عودة اللاعب للتدريبات خلال مدة آخر شهرين من فترة عدم أهليته.

وأضاف البيان أن العقوبة قابلة للاستئناف خلال 21 يوما من تاريخ صدورها.

وكانت اللجنة قررت إيقاف المولد في 28 مارس الماضي بشكل مؤقت بعد تناوله لمادة محظورة لحين فحص العينة الثانية والاستماع لأقواله، لكنه تنازل عن حقه بتحليل العينة الثانية، ليصدر قرار الإيقاف لعام ونصف العام.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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