شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الأهلى يكشف سر قطع الشبكة فى نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمر عزب لاعب فريق كرة السلة بنادى الأهلى عن السر وراء تمزيق شبكة مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى فى نهائى دورى السوبر، التى جمعت الفريقين أمس وانتهت بتتويج الأحمر باللقب للمرة السادسة فى تاريخه.

وقال عزب، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه توج مع الأهلى بخمسة بطولات منذ انضمامه، واحتفل بالتتويج بالبطولة الخامسة مع الأحمر، حيث اعتاد على تمزيق الشبكة في كل مرة يتوج فيها بلقب، حيث توج مع الأهلى بالبطولة العربية، والكأس والمرتبط، ومنطقة القاهرة وبطولة السوبر.

وأضاف لاعب سلة الأهلى أنه لن يمزق الشبكة مرة أخرى، بعد أن أكمل الخماسية مع الفريق الأحمر، لكنه حرص على توضيح سبب ذلك من خلال الخليج 365.

وتوج الأهلى ببطولة دورى السوبر موسم 2021 / 2022 بعد الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة الفاصلة بنتيجة 75/88 ، وبدأت الفترة الأولى قوية للغاية ومتوازنة بين الفريقين، وانتهت بالتعادل 14/14، قبل أن يتفوق الاتحاد في الفترة الثانية وينهيها لصالحه بنتيجة 31/33 ، وشهدت الفترة الثالثة تقدم النادي الأهلي وتمكن من إنهائها لصالحه بنتيجة 47/60 ، وواصل الأهلي تقدمه في الفترة الرابعة التي أنهاها وأنهى اللقاء لصالحه بنتيجة 88/75.

وانتهت المواجهات الأربعة السابقة بين الاتحاد والأهلي بفوز كل فريق في مباراتين، حيث فاز الاتحاد في المباراة الأولى والرابعة بنتيجة 86/77 و85/75 على التوالي، بينما فاز الاهلي في المباراة الثانية والثالثة بنتيجة 73/60 و63/60.