شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفحص أليو ديانج وياسر إبراهيم اليوم بعد جلسة العلاج الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أليو ديانج وياسر إبراهيم، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، لفحص طبى بعدما حصلا على راحة من ‏مران أمس الذى أقيم مساء على ملعب التتش، وفقًا للرؤية الطبية بعد شكوى الثنائى عقب ‏مباراة وفاق سطيف التى أقيمت على ملعب 5 يوليو، فى إياب الدور نصف النهائى ‏لدورى أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل الإيجابى 2-2.‏

واشتكى ديانج من ألم فى الركبة، فيما اشتكى ياسر إبراهيم من ألم فى العضلة الخلفية، وأجرى ‏الثنائى أشعة وعلى ضوء نتيجتها يتحدد البرنامج الخاص بهما وفرص مشاركتهما في ‏التدريبات الجماعية.‏

واكتفى ديانج وياسر إبراهيم بجلستي علاج طبيعي وتدريبات في الجيم على هامش مران الفريق الذى أقيم ‏مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة البنك الأهلى التى تقام غداً الأربعاء ضمن ‏مافسات الجولة الـ19 في بطولة الدوري الممتاز.‏

ويختتم فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها الثامنة مساء غد الأربعاء باستاد المقاولون العرب فى الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن موسيمانى قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا.

ويتطلع الأهلى لحصد النقاط الثلاث أمام البنك الأهلى لتصحيح مساره بالمسابقة المحلية، بعدما تعثر المارد الأحمر فى ثلاث جولات متتالية بالخسارة أمام المصرى البورسعيدى والتعادل مع طلائع الجيش سلبياً ومع سيراميكا بهدف لكل فريق، ليفرط فى سبع نقاط كاملة فى الصراع على الصدارة مع الزمالك "حامل اللقب" والذى خسر من إنبى مؤخرا بثنائية ليمنح الأهلى هدية جديدة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 33 نقطة بعدما لعب 14 مباراة، فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 10.