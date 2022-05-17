شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: سنتظلم على قرارات كاف ومن أخطأ يتحمل العقوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسن عمار عضو مجلس إدارة النادى المصرى والمتحدث الرسمى للنادى أن المصرى سيتقدم بتظلم على العقوبات التى أعلنها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على النادى البورسعيدى بسبب مباراة نهضة بركان فى ربع نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال عمار، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، كاف أبلغنا رسمياً بالعقوبات وسنقدم تظلم، والنادى لن يتحمل العقوبات لكن كل لاعب أو مدرب أخطأ سيدفع تكاليف عقوبته.

وأعلن كاف توقيع عقوبات على المصرى بعد أحداث مباراة نهضة بركان فى الكونفدرالية، تمثلت فى إيقاف محمود جابر المدير الإدارى بالفريق ستة أشهر عن ممارسة أى نشاط يتعلق بالاتحاد الأفريقى وتغريمه عشرة آلاف دولار، وإيقاف مجدى تراوى المدرب المساعد أربع مباريات وتغريمه عشرة آلاف دولار، وكذلك إيقاف فريد شوقى ومحمد عبد اللطيف جريندو أربع مباريات وغرامة عشرة آلاف دولار لكل منهما.

وكان المصرى قد ودع بطولة الكونفدرالية أمام نهضة بركان من الدور ربع النهائى بعد الفوز ذهابا فى برج العرب بهدفين مقابل هدف، والهزيمة فى المغرب بهدف دون رد، وشهدت نهاية مباراة الإياب بعض المناوشات بين اللاعبين وحكم المباراة التونسى صادق السلمى ما جعله يكتب تقريرا شاملا عن أحداث اللقاء.

من ناحية أخرى، يحتل النادى المصرى المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها من 18 مباراة، فاز المصري فى 4 مباريات وتعادل فى 8 وخسر 6 مباريات، وأحرز لاعبو المصرى 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 23.