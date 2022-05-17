شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يتوج بطلا لكأس مصر بعد الفوز بثلاثية فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج النادى الأهلى بطلا لكأس مصر للمرة التاسعة فى تاريخه بعدما فاز على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد سجلها أحمد مكاوى ومحمد الجندى وصالح الصواف، في مثل هذا اليوم 17 مايو 1942.

وضم تشكيل الأهلى لمباراة الزمالك كلا من كمال حامد، الوحش، محمود حمدى "كروان"، حسين الفأر، صلاح عثمان، محمود المهيلمى، صالح الصواف، محمد الجندى، أحمد مكاوى، أمين شعير، ومنير حافظ.

بينما ضم تشكيل الزمالك كلا من يحيى إمام، بدرالدين، سعيد العربى، قدرى مصطفى، عبدالمجيد عزت، جلال قريطم، عبدالرحيم شندى، محمد لطيف، عبدالرحمن فوزى، عبدالكريم صقر، ومحمد حسن حلمى.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.