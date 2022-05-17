تعرف على موعد مواجهتى الأهلى والزمالك فى نصف نهائى الكؤوس لليد

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القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجماهير المتابعة لكرة اليد المصرية مباراتى دور نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس المقامة فى النيجر اليوم الثلاثاء، بمشاركة القطبين كطرفى المربع الذهبى فى هذه النسخة.
موعد مواجهتى الأهلى و الزمالك فى الكؤوس الأفريقية
يلتقى الأهلى مع بوسكو الإيفوارى فى الخامسة مساءً، بينما يواجه الزمالك فاب الكاميرونى فى السابعة مساءً، وسط طموح فى الوصول لنهائى مصرى خالص يوم 19 مايو الجارى.
وتأهل فريق يد الزمالك لنصف النهائى بالفوز على كيركوس الإثيوبى بنتيجة 54 / 31 فى ربع النهائى الذى أقيم السبت، بينما فاز الأهلى فى نفس الدور على نيامى بطل النيجر بنتيجة 44 / 18.
ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز بأول وثانى مواجهاته أمام كيروكس الإثيوبى وبوسكو الإيفوارى، قبل الفوز على فاب الكاميرونى فى ختام الدور الأول.
ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز على فلاورز البنينى ونيامى النيجيرى قبل الفوز على كانو بيلارز فى ختام الدور الأول.
وتوج "رجال يد الأهلي" ببطولة السوبر الأفريقي وتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، بعد الفوز الذي حققه الفريق على حساب الزمالك بنتيجة 32-31، في المباراة التي أقيمت الأحد على صالة الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي بالنيجر.
وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولة كأس الكؤوس كلا من، السيد محمد السيد - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد- عمر خالد "كاستيلو" - أحمد هشام "سيسا" - محسن رمضان - مهاب سعيد - محمد لاشين - أسامة الجزيري - عبد الرحمن فيصل - كابوتيه - مصطفى خليل - إسلام حسن - أكاسيو ماركيز - محمود نعمان- إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.
تتكون القائمة الأفريقية ليد الزمالك فى البطولة من قائد الفريق أحمد الأحمر.
حراسة المرمي: كريم هنداوي – محمود خليل فلفل – هشام باسم السبكي
جناح أيسر: عمر الوكيل بكار – احمد مؤمن دودو – مازن رضا
ظهير أيسر: يحيي الدرع – علي هشام – حسن قداح
صانع لعب: محمد علاء لوكا – محمد البسيوني مودي – سيف الدرع
جناح أيمن: أكرم يسري – حازم ممدوح
ظهير أيمن: احمد حسام مصطفي بشير
الدائرة: محمد رمضان هتلر – شادي خليل – محمد طارق.