شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مواجهتى الأهلى والزمالك فى نصف نهائى الكؤوس لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجماهير المتابعة لكرة اليد المصرية مباراتى دور نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس المقامة فى النيجر اليوم الثلاثاء، بمشاركة القطبين كطرفى المربع الذهبى فى هذه النسخة.

يلتقى الأهلى مع بوسكو الإيفوارى فى الخامسة مساءً، بينما يواجه الزمالك فاب الكاميرونى فى السابعة مساءً، وسط طموح فى الوصول لنهائى مصرى خالص يوم 19 مايو الجارى.

وتأهل فريق يد الزمالك لنصف النهائى بالفوز على كيركوس الإثيوبى بنتيجة 54 / 31 فى ربع النهائى الذى أقيم السبت، بينما فاز الأهلى فى نفس الدور على نيامى بطل النيجر بنتيجة 44 / 18.