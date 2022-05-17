شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحادات الرياضية تتسلم أول دفعة فى دعم أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم 27 اتحاداً أوليمبياً، بشكل رسمى، الدفعة المالية الأولى من الدعم، والخاصة ببرنامج الإعداد والتأهيل لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة فى باريس 2024.

وتبلغ قيمة الدفعة الأولى من الدعم 40 مليون جنيه تُخصص لتغطية احتياجات اللاعبين، والفرق القومية التى بدأت المشاركة فى المنافسات الدولية المؤهلة للأولمبياد خلال الفترة الحالية.

وكانت الاتحادات الأولمبية قد ناقشت على مدار الثلاثة أشهر الماضية التفاصيل المتعلقة ببرامج وخطط الاتحادات الأولمبية، والتي تضمنت "المعسكرات المحلية والدولية، البطولات الدولية والقارية، تعاقدات المدربين، الأدوات الرياضية، برامج التغذية والقياسات، البرامج النفسية والطبية".

وأقرت اللجنة الأولمبية الدولية أنظمة التأهيل لكل الألعاب المُدرجة ببرنامج أولمبياد باريس 2024 خلال شهر أبريل الماضى، حيث أصبح التأهل يعتمد على نظام تجميع النقاط من خلال المشاركة فى أكبر عدد من البطولات الدولية للاعبين، ووفقاً للأجندة الدولية المعتمدة من كل اتحاد دولى، بالإضافة إلى التأهيل عن طريق بطولات العالم والبطولات القارية.