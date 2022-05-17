شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد المباريات المتبقية فى الجولة 19 لمسابقة الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل منافسات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم بإقامة ثلاث مباريات قوية، حيث يلتقى الجونة مع مصر المقاصة، ويصطدم فيوتشر بالاتحاد السكندرى، وتختتم مواجهات اليوم بالمباراة الأهم بين الزمالك وطلائع الجيش.

مواعيد مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى

الثلاثاء

الجونة & المقاصة.. 4 عصراً

فيوتشر & الاتحاد السكندرى.. 6:30 مساء

الزمالك & طلائع الجيش.. 9 مساء

الأربعاء

البنك الأهلى & الأهلى.. 8 مساء

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو "الزمالك" (11 هدفا).

جوب مابولو "الاتحاد" (9 أهداف).

جون إيبوكا "إنبي" (9 أهداف).

مروان حمدي "سموحة" (9 أهداف).

محمد هلال "البنك الأهلي" (7 أهداف).

خالد قمر "الجونة" (6 أهداف).

إبراهيم عادل ومحمود وادي "بيراميدز" (5 أهداف).

محمد شريف وبيرسي تاو "الأهلي" (5 أهداف).

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2021-2022

الزمالك - 41 نقطة

بيراميدز - 39 نقطة

الأهلي - 33 نقطة

سموحة - 33 نقطة

فيوتشر - 28 نقطة