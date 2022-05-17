شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يصعد 4 ناشئين لدعم صفوف الفريق الأول فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة أن الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة محمد عودة قرر تصعيد 4 ناشئين لتدعيم صفوف الفريق فى الفترة المقبلة واكتساب المزيد من الخبرات فى الدورى العام.

وأكد عادل، في تصريحات خاصة، أن ذلك يأتي في إطار خطة المقاولون العرب للاعتماد على أبناء النادى ومنحهم الأولوية فى التواجد بالفريق الأول لمواجهة مغالاة الأندية فى أسعار اللاعبين.

من جانبه علق المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، على مغازلة الحساب الرسمى لنادى بوروسيا دورتموند الألمانى لنادى المقاولون، بتصميم قميص مشابه لقميص المقاولون.

وقال عادل، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، هذا أكبر دليل على المكانة العالمية التى وصل إليها المقاولون، وحريصون دائما على التواصل مع الأندية الأوروبية للتسويق للناشئين من أجل استنساخ تجربة محمد صلاح.

وأضاف فتحى "تصميم قميص المقاولون العرب شمل تطويرا ملحوظا الفترة الأخيرة، وأضفنا شعار الذئاب عليه، وهو ما جعل له مكانة مميزة، ووصلنا إلى مكانة لم تصل إليها أندية جماهيرية وأى لاعب فى مصر يتمنى اللعب للمقاولون بعد الأهلي والزمالك".

وتابع عضو مجلس المقاولون "اتبعنا سياسة محترفة فى قطاع الناشئين، بداية من الموسم الجارى وننتظر أن تؤتي ثمارها بإفراز لاعبين مميزين، ولا شك أن محمد صلاح فتح للمقاولون ولمصر بأكملها بابا جديدا للعالمية بعد تألقه ونتمنى له مزيدا من التوفيق".