شكرا لقرائتكم خبر عن بذكريات إِشارة نهائى 2017.. عماد متعب يطلب من الأهلى تحركا جديدا ضد كاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب عماد متعب نجم الأهلى السابق ونائب رئيس رابطة الأندية إدارة النادى الأهلى بضرورة الاعتراض حال تعيين الحكم الجامبى بكارى جاسما لإدارة نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وقال متعب، فى تصريحات تليفزيونية، "لو كاف أصر على تعيين بكارى جاساما لإدارة نهائى أفريقي بالتأكيد سيكون للاتحاد الأفريقي توجه من أجل توجيه كأس أفريقيا لصالح فريق معين، وسيكون له دور في تعجيز وتكتيف اللاعبين من خلال منحهم الإنذارات".

وتابع عماد متعب: "على مجلس الأهلي التحرك من الآن للضغط لعدم تعيين بكاري جاساما لإدارة نهائي أفريقيا والتحرك جديا للحفاظ على حقوقه لدى الكاف".

وواصل: "حكم ممكن يخنقك ويخليك عايز تطلع من الملعب باستفزازك وتحجيمك وبالإنذارات".

جاساما أدار نهائي دور أبطال أفريقيا 2017 في مباراة العودة بين الأهلي والوداد وخسر المارد الأحمر البطولة، وهو ما دفع قائد المارد الأحمر وقتها عماد متعب للإشارة بأن الحكم لم يكن عادلا ومنحازا للفريق المغربي ليقرر كاف إيقاف المهاجم مباراتين.

ويترقب النادى الأهلى وصول خطاب رسمى من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن تحديد ملعب مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا، خاصة أن الأهلى مازال يستقى معلوماته بشأن ملعب المباراة من وسائل الإعلام فى المغرب ومصر.

ويرغب الأهلى فى تلقى خطاب رسمى من الكاف بشأن تحديد ملعب المباراة من أجل تحديد موقفه من هذا الملعب، لاسيما أن مسئولى القلعة الحمراء سبق ورفضوا فكرة إقامة النهائى فى المغرب لأن ذلك يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

ويستعد الأهلى لتحديد مطالبه وموقفه من نهائى دورى أبطال أفريقيا، حال الإعلان رسمياً عن إقامة النهائى فى المغرب، خاصة أن كاف اكتفى بإعلان إقامة النهائى يوم 30 مايو الجارى دون أن يُحدد ملعب المباراة.

وكان مجلس الأهلى قد ناقش فى اجتماعه أمس الأول الأحد كل الأمور المتعلقة بأزمة ملعب المباراة النهائية لدورى الأبطال والخطوات الإدارية والقانونية التى تم اتخاذها فى هذا الشأن، وطالع المجلس تقرير السادة القانونيين المتخصصين فى القضايا الرياضية الذين تمت الاستعانة بهم من داخل وخارج البلاد.