شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى ومحمد عبد المنعم ينتظمان فى مران الأهلى اليوم استعدادا للبنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم، اليوم الثلاثاء، حمدى فتحى ومحمد عبد المنعم، ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فى تدريبات المارد الأحمر بعدما خاضا اللاعبان تدريبات ‏استشفائية على هامش مران الفريق أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ‏البنك الأهلى التى تقام غداً الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ19 فى بطولة الدورى ‏الممتاز.‏

وأدى حمدى فتحى جلسة فى الجيم، فيما قام عبد المنعم بالجرى حول الملعب، وذلك وفقًا ‏للبرنامج الخاص بهما للتخلص من حالة الإجهاد.‏

ويختتم فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها الثامنة مساء غد الأربعاء باستاد المقاولون العرب فى الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن موسيمانى قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا.

ويتطلع الأهلى لحصد النقاط الثلاث أمام البنك الأهلى لتصحيح مساره بالمسابقة المحلية، بعدما تعثر المارد الأحمر فى ثلاث جولات متتالية بالخسارة أمام المصرى البورسعيدى والتعادل مع طلائع الجيش سلبياً ومع سيراميكا بهدف لكل فريق، ليفرط فى سبع نقاط كاملة فى الصراع على الصدارة مع الزمالك "حامل اللقب" والذى خسر من إنبى مؤخرا بثنائية ليمنح الأهلى هدية جديدة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 33 نقطة بعدما لعب 14 مباراة، فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 10.