شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحذر اللاعبين قبل مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك عدة تحذيرات للاعبيه قبل مواجهة طلائع الجيش في المباراة المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدورى.

وتحدث فيريرا مع لاعبيه وطالبهم بتصحيح المسار والقتال علي كل نقطة في المباريات المقبلة بالدورى، خاصة أن الخسارة من إنبي في المباراة الماضية زادت من صعوبة موقف الفريق في المنافسة علي لقب الدورى هذا الموسم، كما حذرهم البرتغالي من الأخطاء الدفاعية الساذجة التي تسببت في هدفي انبي، خاصة أن فريق طلائع الجيش يضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين المميزين في الهجوم ويجيدون استغلال الفرص والتسديد من خارج منطقة الجزاء.

وتقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، ويسعى البرتغالى فيريرا المدير الفنى للزمالك لاستعادة نغمة الانتصارات للاستمرار على قمة المسابقة أملا فى تعثر الأهلى بمؤجلاته الأربعة المقبلة، ويغيب عن الزمالك فى مباراة الليلة كل من طارق حامد للإيقاف بسبب الحصول على الإنذار الثالث فى مواجهة إنبى، ومحمود عبد الرازق شيكابالا بسبب الإصابة، فيما يستعيد الفارس الأبيض جهود إمام عاشور بعد غيابه فى مباراة إنبى بسبب الإيقاف.

نتيجة آخر ظهور للزمالك والطلائع فى الدورى

وخسر الزمالك من إنبى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، بينما تعادل الطلائع مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق فى نفس الجولة.

ترتيب الزمالك والطلائع فى جدول الدورى

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر ثلاثة لقاءات، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا، بينما يحتل الطلائع المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 23 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 14.

غيابات الزمالك أمام الطلائع فى الدورى

ويغيب عن الزمالك في مباراة الليلة كل من طارق حامد للإيقاف بسبب الحصول على الإنذار الثالث في مواجهة إنبى ومحمود عبد الرازق شيكابالا بسبب الإصابة ، فيما يستعيد الفارس الأبيض جهود إمام عاشور بعد غيابه في مباراة إنبى بسبب الإيقاف.