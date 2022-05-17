شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يواجه الفيوم اليوم وديا استعدادا لسموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه نادى إيسترن كومبانى، بقيادة علاء عبد العال، فريق الفيوم وديا اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة نادى سموحة فى إطار منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى الممتاز.

وخسر نادى إيسترن كومبانى أمام غزل المحلة بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما على استاد غزل المحلة فى إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى.

وقرر علاء عبد العال خوض المباراة الودية، اليوم، أمام الفيوم لتجهيز اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة المحلة، ومنح بعض الناشئين الفرصة الاستعانة بهم في المباريات المقبلة.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز السابع عشر وقبل الأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 11 نقاط، حصدها من 18 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 5، وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 12 هدفا، واستقبلت شباكه 31 هدفا.